مفاجأة.. رابطة الأندية تدرس إقامة الدورى الموسم الجديد من مجموعتين

تدرس رابطة الأندية المحترفة إقامة الدوري في الموسم الجديد من مجموعتين، بسبب الارتباطات فى الموسم الجديد سواء للأندية المصرية المشاركة في إفريقيا أو ارتباطات المنتخبات سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد 2023-2024 لبطولة الدوري المصري، في شهر سبتمبر المقبل.

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هناك جلسة مع مجلس إدارة رابطة الأندية؛ لتحديد شكل الدوري الموسم المقبل.

ومن اهم الارتباطات فى الموسم المقبل دورى السوبر الإفريقى الذي يشارك فيه الأهلى خلال أكتوبر ونوفمبر، حيث أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خطابًا لنظيره المصري، بعدم وضع مباريات للفريق خلال إقامة تلك البطولة، إضافة لبطولة كأس العالم الأندية فى ديسمبر بمشاركة الأهلى أيضًا.

أما منتخب مصر فسيخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية فى يناير وفبراير، بالإضافة لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكاس العالم، إضافة لمشاركة الأهلى وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك وفيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية.

كما يشارك المنتخب الأولمبي فى دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس 2024.

استقرّ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام على التمسك بتطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل.

وعقد مجلس اتحاد الكرة اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالموسم الجديد 2023-2024.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل الاتحاد، أن مجلس الجبلاية أصر على تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل، رغم الضغوط التي مارستها عدد من الأندية لعدم تطبيقه الموسم المقبل.

أشار المصدر إلى أن دوري المحترفين سيتم تطبيقه بالنظام المتفق عليه بـ20 ناديًا في مجموعة واحدة بدلًا من دوري القسم الثاني (دوري الدرجة الثانية)، بـ3 مجاميع بمشاركة 48 ناديًا.

واستقر مجلس الجبلاية على فتح باب القيد يوم 27 يوليو الجاري، على أن يحق لأندية الدوري الممتاز، قيد 30 لاعبًا على الأكثر في قائمته للموسم الجديد 2023-2024.