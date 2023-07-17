ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. رابطة الأندية تدرس إقامة الدورى الموسم الجديد من مجموعتين

درع الدوري الجديد
درع الدوري الجديد

تدرس رابطة الأندية المحترفة إقامة الدوري في الموسم الجديد من مجموعتين، بسبب الارتباطات فى الموسم الجديد سواء للأندية المصرية المشاركة في إفريقيا أو ارتباطات المنتخبات سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.

ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد 2023-2024 لبطولة الدوري المصري، في شهر سبتمبر المقبل.

أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن هناك جلسة مع مجلس إدارة رابطة الأندية؛ لتحديد شكل الدوري الموسم المقبل.

ومن اهم الارتباطات فى الموسم المقبل دورى السوبر الإفريقى الذي يشارك فيه الأهلى خلال أكتوبر ونوفمبر، حيث أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خطابًا لنظيره المصري، بعدم وضع مباريات للفريق خلال إقامة تلك البطولة، إضافة لبطولة كأس العالم الأندية فى ديسمبر بمشاركة الأهلى أيضًا.

أما منتخب مصر فسيخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية فى يناير وفبراير، بالإضافة لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكاس العالم، إضافة لمشاركة الأهلى وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك وفيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية.

كما يشارك المنتخب الأولمبي فى دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس 2024.

استقرّ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام على التمسك بتطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل.

وعقد مجلس اتحاد الكرة اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالموسم الجديد 2023-2024.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل الاتحاد، أن مجلس الجبلاية أصر على تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل، رغم الضغوط التي مارستها عدد من الأندية لعدم تطبيقه الموسم المقبل.

أشار المصدر إلى أن دوري المحترفين سيتم تطبيقه بالنظام المتفق عليه بـ20 ناديًا في مجموعة واحدة بدلًا من دوري القسم الثاني (دوري الدرجة الثانية)، بـ3 مجاميع بمشاركة 48 ناديًا.

واستقر مجلس الجبلاية على فتح باب القيد يوم 27 يوليو الجاري، على أن يحق لأندية الدوري الممتاز، قيد 30 لاعبًا على الأكثر في قائمته للموسم الجديد 2023-2024.

رابطة الأندية المحترفة رابطة الأندية الدوري المنتخب الاهلى

الأكثر قراءة

ناجٍ يروى اللحظات الأخيرة فى حياة ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك|ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأخيرة

اقترب| موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

الكليات المطلوبة وموعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين

أهلي جدة والنصر ينسحبان من صفقة ساديو ماني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟