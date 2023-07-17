ناجٍ يروى اللحظات الأخيرة فى حياة ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة

تستمع جهات التحقيق لأقوال شاهد وساكن ناجي في حادث انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، مما أسفر عن 13 ضحية ومصابة، وجار البحث عن باقي الضحايا.

وقال الشاهد، إنه يسكن بالعقار وكان يستعد لصلاة الفجر شعر بالتصدعات والتشوهات وتساقط أتربة من بلكونة العقار بالأعلى فشعر بالاهتزاز، فحاول النجاة بنفسه، وحاول طرق الباب على جاره لكنه لم يفتح له ولم يستطع كسر الباب.

وأضاف الشاهد لـ"الدستور"، أنه منذ أسبوع اشترى أحد الأهالي بالمنطقة من المالك الطابق الأرضي وحاول توسعة المكان بهدم عامود خرساني؛ ما أثر على سلامة السكان وقبل الواقعة بثلاثة أيام تشاجروا معه لوقف أعمال الصيانة والتوسعة، وبالفعل استجاب لهم وأوقف أعمال الهدم حرصا على سلامتهم، ولكن أمر الله نافذ.

كان ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 13 متوفيًا بعد انتشال قوات الحماية المدنية منذ قليل جثة شخص.