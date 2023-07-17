ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ناجٍ يروى اللحظات الأخيرة فى حياة ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة

عقار
عقار

تستمع جهات التحقيق لأقوال شاهد وساكن ناجي في حادث انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، مما أسفر عن 13 ضحية ومصابة، وجار البحث عن باقي الضحايا.

وقال الشاهد، إنه يسكن بالعقار وكان يستعد لصلاة الفجر شعر بالتصدعات والتشوهات وتساقط أتربة من بلكونة العقار بالأعلى فشعر بالاهتزاز، فحاول النجاة بنفسه، وحاول طرق الباب على جاره لكنه لم يفتح له ولم يستطع كسر الباب.

وأضاف الشاهد لـ"الدستور"، أنه منذ أسبوع اشترى أحد الأهالي بالمنطقة من المالك الطابق الأرضي وحاول توسعة المكان بهدم عامود خرساني؛ ما أثر على سلامة السكان وقبل الواقعة بثلاثة أيام تشاجروا معه لوقف أعمال الصيانة والتوسعة، وبالفعل استجاب لهم وأوقف أعمال الهدم حرصا على سلامتهم، ولكن أمر الله نافذ.

كان ارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 13 متوفيًا بعد انتشال قوات الحماية المدنية منذ قليل جثة شخص.

انهيار عقار حدائق القبة طرق الباب

الأكثر قراءة

ناجٍ يروى اللحظات الأخيرة فى حياة ضحايا حادث انهيار عقار حدائق القبة

ميعاد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك|ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الأخيرة

اقترب| موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 للمعلمين

الكليات المطلوبة وموعد تقديم كلية الشرطة 2023 متخصصين

أهلي جدة والنصر ينسحبان من صفقة ساديو ماني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟