نجاة 7 أشخاص من الموت في انقلاب ميكروباص على الطريق الدائري

وقع حادث مروري، نتيجة انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما يقوم رجال الأمن والمرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ إزالة أثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى مدينة 15 مايو.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.