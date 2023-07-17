وزير الصحة: إجراء عمليات لـ 420 ألف مواطن ضمن "100 يوم صحة"

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف على أكثر من 9 ملايين مواطن خلال 21 يومًا، من انطلاق حملة 100 يوم صحة، لافتا إلى أن 420 ألف مواطن سيتم إجراء عمليات لهم ضمن الحملة.

وناشد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، المواطنين الاستفادة من مبادرة 100 يوم، قائلًا إن الكشف والعلاج مجانًا، وفي حال احتاج لعملية سيتم توجيه للمستشفى واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة له.

وأردف: "كنا في العريش، عملنا ما يقرب من 40 لـ 45 عملية بالمنظار، وسيتوجه طقم من المتخصصين في أمراض القلب إلى قناة، لإجراء حوالي 200 عملية".

وأشار إلى أن مستشفيات وزارة الصحة جاهزة لاستقبال أي حالات مرضية في المصايف.