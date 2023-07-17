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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الأهلى يتوصل لاتفاق للتعاقد مع بطل الدورى المغربى

رضا سليم
رضا سليم

أكدت تقارير صحفية، الإثنين، أن رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، توصل لاتفاق للانتقال للنادي الأهلي الموسم المقبل 2023-2024.

وبرز سليم مع الجيش الملكي، حيث قادهم للتتويج ببطولة الدوري المغربي بعد غياب، وحظى باهتمام فريق بيراميدز.

وبحسب القناة الثانية المغربية، فإن سليم توصل لاتفاق يقضي بانضمامه لـ الأهلي، في الميركاتو الصيفي.

وأوضح التقرير أنه حتى اللحظة لم يتم توقيع العقود، لكن الاتفاق النهائي بين الطرفين قد تم، ليغادر رضا سليم الفريق المغربي، على غرار زميله ديني بورجيس الذي غادر صوب الدوري الإماراتي.

ولعب رضا سليم 39 مباراة مع الجيش الملكي الموسم المنقضي بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 13 هدفًا، إضافة لصناعته 14 أخرى.

كان الأهلي قد توصل لاتفاق للتعاقد مع إمام عاشور قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

رضا سليم الاهلى الجيش الملكي المغربي الجيش الملكي النادي الأهلي

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