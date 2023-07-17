لا يفوتك هذا المساء|إشادة دولية بالقطاع المصرفي المصري وموعد انحسار الموجة الحارة

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث ترصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى

تعشق من صغرها الظهور بعدسات لاصقة ملونة، حتى صارت تعتقد بينها وبين نفسها أن عينيها ملونتان، وزاد هذا الاعتقاد إبداء خطيبها أكثر من مرة إعجابه بـ«مظهرها ذى العيون الملونة»، قبل أن تصطدم بالإزعاج والمشكلات العديدة التى تسببها هذه العدسات.

https://www.dostor.org/4451468

سينما الصيف.. 7 أفلام تتنافس: خلطة من الكوميديا والقضايا الاجتماعية

يشارك عدد كبير من صناع السينما فى موسم الصيف الجارى بعدد من الأفلام القوية التى يُتوقع أن تحقق إيرادات ضخمة.

وتنوعت الأفلام التى تعرض فى الموسم ما بين الكوميدى والاجتماعى والإنسانى، ويشارك فيها عدد من كبار نجوم السينما، مثل محمد رمضان ومحمد هنيدى وغيرهما.

https://www.dostor.org/4451489

إشادة دولية بالقطاع المصرفى المصرى: نمو مرتفع.. ومصادر ربح مستقرة

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة تمكنت، على مدار السنوات التسع الماضية، من إرساء دعائم قطاع مصرفى قادر على المساهمة فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية.

https://www.dostor.org/4451481

النيابة العامة تباشر التحقيقات فى واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

تلقت النيابة إخطارًا صباح اليوم الإثنين، بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود 14 شخصًا من قاطنيه تحت الأنقاض، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

https://www.dostor.org/4451423

«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل وتطورات حالة الطقس خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

https://www.dostor.org/4451281

هاني الناظر يكشف أسباب تساقط الشعر في الصيف

كشف د.هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أسباب تساقط الشعر تحديدًا في فصل الصيف وهو الأمر الذي يثير غضب الكثير من النساء والفتيات في فصل الصيف، خاصة مع الذهاب إلى المصايف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

https://www.dostor.org/4451356

عرض رسمي من الهلال السعودي لضم لوريس: ماذا عن رغبة اللاعب؟

أكدت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا إلى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

https://www.dostor.org/4451484