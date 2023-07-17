سينما الصيف.. 7 أفلام تتنافس: خلطة من الكوميديا والقضايا الاجتماعية

يشارك عدد كبير من صناع السينما فى موسم الصيف الجارى بعدد من الأفلام القوية التى يُتوقع أن تحقق إيرادات ضخمة.

وتنوعت الأفلام التى تعرض فى الموسم ما بين الكوميدى والاجتماعى والإنسانى، ويشارك فيها عدد من كبار نجوم السينما، مثل محمد رمضان ومحمد هنيدى وغيرهما.

«الدستور» تستعرض خريطة الأعمال السينمائية المقرر طرحها فى السينمات خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدخل المنافسة مع الأفلام التى جرى طرحها خلال الفترة الماضية.

انتهاء مونتاج «ع الزيرو» وطرحه أوائل أغسطس

بعد تقديمه فيلم «هارلى» خلال موسم عيد الفطر المبارك، يشارك النجم محمد رمضان فى موسم الصيف بفيلمه الجديد «ع الزيرو». وانتهى «رمضان» مؤخرًا من تصوير كل مشاهده، كما انتهت كل أعمال المونتاج والمكساج، وقررت شركة «العدل جروب»، المنتجة للفيلم، طرحه بدور العرض فى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل. وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «حمزة» أو «دراجون»، الذى لديه طفل صغير يعانى من مرض خبيث، ويحاول تدبير الأموال اللازمة لعلاجه.

«ع الزيرو» بطولة: محمد رمضان، ونيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوى، ومحمد لطفى، وشريف دسوقى، وإسلام إبراهيم.

محمد هنيدى بائع بطيخ فى «مرعى البريمو»

قرر النجم محمد هنيدى طرح فيلمه الكوميدى الجديد «مرعى البريمو» ٢ أغسطس المقبل، بعد انتهاء كل أعمال ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج.

وخلال الساعات الماضية بدأ حملته الترويجية للفيلم الجديد، من خلال نشر بوسترات منفردة وجماعية، وكذلك البرومو الأول للفيلم.

ويقدم «مرعى البريمو» قصة بائع بطيخ يتعرض وزوجته، التى تجسد شخصيتها غادة عادل، لعدد من المواقف الكوميدية، وتتحول إلى دراما فى إطار يعتمد على كوميديا الموقف.

الفيلم الجديد من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وفكرة سينمائية لمحمد هنيدى، وموسيقى تصويرية لخالد حماد، ويشارك فى البطولة: أحمد بدير، ولطفى لبيب، وعلاء مرسى، ومصطفى أبوسريع، ونانسى صلاح.

محمد إمام يتحدى بـ«كرش أبونسب»

يعرض فيلم «أبونسب»، بطولة النجم محمد إمام والفنانة ياسمين صبرى، فى دور العرض خلال شهر أغسطس المقبل، وهو فيلم اجتماعى كوميدى.

ويجسد «إمام» شخصية طبيب يقع فى غرام ياسمين صبرى، التى تجسد شخصية «لايف كوتش»، ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية لتنتهى علاقتهما بالزواج وسط مواقف كوميدية بسبب مشكلة النسب.

ويُعد الفيلم التعاون السينمائى الثالث بين ياسمين صبرى ومحمد إمام، بعد فيلمىّ «ليلة هنا وسرور» و«جحيم فى الهند»، ويظهر «إمام» بـ«كرش» للمرة الأولى، بعدما تخلص من عضلاته استعدادًا للشخصية الجديدة.

«فراج» يلجأ للعمى فى «فوى فوى فوى»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «فوى فوى فوى»، للفنان محمد فراج، البرومو التشويقى والبوسترات الأولى للعمل، تمهيدًا لعرضه خلال الموسم الصيفى.

الفيلم الجديد مأخوذ عن أحداث حقيقية، إذ يظهر «فراج» ضمن أحداث العمل فى دور «حارس أمن» يحاول الانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، وبالفعل ينجح فى الانضمام بعدما يقنع مَن حوله بأنه كفيف، باستخدام العصا والنظارة السوداء.

يلتقى البطل خلال الرحلة عددًا من الشخصيات، منهم مدرب فى منتصف العمر يبحث عن فرصة، وصديقان. والفيلم الجديد من بطولة: محمد فراج، ونيللى كريم، وبيومى فؤاد، وطه الدسوقى، وتأليف وإخراج عمر هلال.

موظف يواجه جنود الحرب العالمية فى «مطرح مطروح»

يعرض فيلم «مطرح مطروح» بدور العرض السينمائية بداية من الغد، ١٩ يوليو الجارى، وخلال الفترة الماضية نفذت الشركة المنتجة حملة ترويجية من خلال البوسترات والبرومو التشويقى.

وتدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» فى إطار فانتازى، ويحتوى على مشاهد حركة وكوميديا، وذلك خلال فترة أربعينيات القرن الماضى، إذ تتسبب الصدفة فى تعرض موظف مصرى، يدعى «بديع»، وعائلته للخطر فى أثناء الحرب العالمية، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة والجنود الأجانب وسط أحداث كوميدية.

يشارك فى العمل النجم العالمى سكوت أدكنز، للمرة الثانية فى مصر، بعد مشاركته من قبل فى فيلم «حرب كرموز».

«وش فى وش» يتناول الخلافات الزوجية

بدأت الجهة المنتجة لفيلم «وش فى وش»، بطولة عدد من نجوم الكوميديا، الترويج للفيلم تمهيدًا لعرضه ١٦ أغسطس المقبل. والفيلم اجتماعى كوميدى، تدور قصته داخل شقة زوجين يزورهما أفراد عائلتيهما، ويحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

ويناقش الفيلم كثيرًا من التفاصيل والخلافات الزوجية والأسرية بشكل مختلف تمامًا، ويشارك فى بطولته: محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، وبيومى فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، والفيلم تأليف هانى نجيب وأحمد فهمى، وإخراج وليد الحلفاوى.

غادة عادل زعيمة عصابة «البطة الصفرا»

تطرح الشركة المنتجة لفيلم «البطة الصفرا» العمل خلال أغسطس المقبل، بعد انتهاء فريقه من تسجيل ٣ أغنيات تُطرح كمواد دعائية له.

وأطلقت الجهة المنتجة البوسترات الدعائية للترويج للفيلم الجديد، الذى تدور أحداثه حول عصابة باسم «البطة الصفرا» تتزعمها غادة عادل، وتتعرض للكثير من المواقف الصعبة.

ويشارك فى بطولة العمل: غادة عادل، وعبدالرحمن توتا، ومحمود حافظ، وفرح الزاهد، وإبرام سمير، وحسن أبوالروس، وأحمد طلعت، ومن تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.