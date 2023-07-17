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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عرض رسمي من الهلال السعودي لضم لوريس: ماذا عن رغبة اللاعب؟

هوجو لوريس
هوجو لوريس

أكدت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي قدم عرضًا إلى هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن توتنهام السماح للوريس باستكشاف خيارات جديدة في مستقبله بعدما قرر الرحيل عن النادي اللندني الذي حمل شارة القيادة به في آخر المواسم.

وبحسب شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية، فإن الهلال السعودي مهتم بالتعاقد مع الحارس، لكن العرض لا يرقى لمستوى تطلعات الحارس الفرنسي.

أوضح التقرير أن لوريس قد يستطعي العودة إلى فرنسا، بعدما استفسر باريس سان جيرمان عن إمكانية التعاقد معه، لكن لا تُوجد عروض في الوقت الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن لوريس منفتح على فكرة الانضمام إلى باريس، حيث إنه مغرم بالمشروع، لكن هناك العديد من حراس المرمى في قائمة النادي المختصرة لشغل مركز الحارس البديل في النادي، ومنهم المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

وتابع التقرير أن إنتر ميلان الإيطالي أظهر اهتمامًا بضم لوريس، لكنهم يبدون أكثر ميلًا للتعاقد مع السويسري يان سومير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، كما أن الحارس الفرنسي رفض عرضًا من فيورنتينا الإيطالي، حيث أنه يأمل إذا قرر البقاء في أوروبا، الاستمرار في مستوى أعلى من التحدي.

وأظهر إنتر ميلان أيضًا اهتمامًا بهوجو لوريس ولكن يبدو أنه أكثر ميلًا للتعاقد مع يان سومر (بايرن ميونيخ).

رفض كابتن البلوز السابق عرضًا من فيورنتينا. إذا بقي في أوروبا ، فإنه يريد مستوى أعلى من التحدي. لا يزال نادي الهلال السعودي مهتمًا لكن العرض لا يرقى إلى مستوى توقعاتهم.

الهلال هوجو لوريس توتنهام توتنهام هوتسبير لوريس

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