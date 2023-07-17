«الأرصاد» تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل وتطورات حالة الطقس خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك بالتزامن مع الموجة الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية، يرجع إلى تعرض البلاد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهي القبة الحرارية، مع وجود كتل هوائية حارة تمر على البحر المتوسط، ما يجعلها تتحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، وكل هذا يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس، وبالتالي تسخين طبقات الجو العليا، وحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وأكدت “غانم” أن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون بحلول نهاية الأسبوع الجاري، مُشيرًة إلى تراجع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من السبت المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية التي تكون في مثل هذا الوقت من فصل الصيف بدرجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن العالم كله يشهد ارتفاع في درجات الحرارة إلا أن مصر تسجل درجات أقل.

وأشارت إلى أن العظمي بالقاهرة الكبرى تراوحت بين 37 لـ 38 درجة مئوية، والمحسوسة تكاد تصل لـ 40 أو 41 درجة مئوية، والمناطق الموجودة في جنوب الصعيد تصل لـ 44 – 45 درجة مئوية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين في الشارع المصري

وأكدت أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة خلال فترات النهار في معظم أنحاء الجمهورية، وفترات الليل ستكون الأجواء معتدلة، خاصًة أنه على مدار هذا الأسبوع سيكون هناك هدوء نسبي للرياح.

ونصحت المواطنين في الشارع المصري بتجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس فترة الظهيرة تحديدًا في توقيت الـ 12 ظهرًا وحتى الساعة الـ 4 عصرًا، لأن هذه الفترة تسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، ولا بد من وجود غطاء للرأس، مع الإكثار من تناول المرطبات والسوائل وأهمهم المياه، مع التواجد في أماكن جيدة التهوية.نحاء ال