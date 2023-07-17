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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هاني الناظر يكشف أسباب تساقط الشعر في الصيف

جريدة الدستور

كشف د.هاني الناظر استشارى الأمراض الجلدية، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، أسباب تساقط الشعر تحديدًا في فصل الصيف وهو الأمر الذي يثير غضب الكثير من النساء والفتيات في فصل الصيف، خاصة مع الذهاب إلى المصايف وارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

تابع الناظر، لـ"الدستور":"كما أن ارتفاع مستوى هرمون البرولاكتين وهرمون الميلاتونين في الجسم يؤديان إلى تغيير في دورة حياة الشعر"، إضافة إلى شدة آشعة الشمس، ما يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين.

أشار إلى أن عدم شرب المياه بكميات كافية للجسم والتي يحتاجها الإنسان بشكل يومي، يسبب جفاف الجلد بجانب كسر الأظافر المستمر الذي يحدث للنساء والفتيات، وتساقط الشعر، إضافة إلى تكون الجلطات في الدم، و حصوات في الكلى.

وعن طرق وقاية الفتيات والنساء من تساقط الشعر، قال:"لا بد من تناول الفيتامينات التي تحافظ على الشعر وتقلل من مشكلة تساقط الشعر، والإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالبروتين، تدليك فروة الرأس بالزيوت الأساسية وغسل الشعر بانتظام باستخدام شامبو لا يوجد به مواد كيميائية، تجنب تمشيط الشعر عندما يكون مبللًا، والحفاظ على ترطيب الجسم وشرب السوائل خاصة في فصل الصيف".

ارتفاع درجات الحرارة اسباب تساقط الشعر استشاري الأمراض الجلدية الحرارة الشديدة الخضروات والفواكه الدكتور هاني الناظر

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