جراحات «تلوين العيون».. طريق سريع مدفوع الأجر للإصابة بالعمى

الدستور توثّق شهادات عدد من الضحايا.. وتكشف رأى الأطباء المتخصصين

تعشق من صغرها الظهور بعدسات لاصقة ملونة، حتى صارت تعتقد بينها وبين نفسها أن عينيها ملونتان، وزاد هذا الاعتقاد إبداء خطيبها أكثر من مرة إعجابه بـ«مظهرها ذى العيون الملونة»، قبل أن تصطدم بالإزعاج والمشكلات العديدة التى تسببها هذه العدسات.

استمرت أمانى عمر على هذه الحالة حتى شاهدت برنامجًا تليفزيونيًا يستضيف طبيبًا، وكان هذا الطبيب يتحدث عن ظهور تقنيات تجميلية جديدة لـ«تغيير لون العين» من خلال عمليات جراحية معروفة فى مجال طب العيون، فقررت أن تخضع لها حتى «تظل عيناها ملونتين للأبد وبشكل طبيعى»، وتوجهت بالفعل إلى هذا الطبيب، الذى أعلن عن مكان عيادته وأرقام هواتفه فى البرنامج.

وحسبما رواه طبيب العيون الحالى الذى يتابع حالة «أمانى»، لـ«الدستور»، خضعت مريضته للعملية الجراحية بالفعل على يد هذا «الطبيب التليفزيونى»، بعد تأكيده لها أن العملية «آمنة تمامًا»، وخضوعها لمجموعة من الفحوصات الطبية، لكنها بعد فترة قصيرة شعرت بمضاعفات العملية، لتتوجه إلى طبيبها الحالى، الذى أخبرها بأنها كانت مهددة بفقدان بصرها لو تأخرت فى علاجها من مضاعفات هذه الجراحة. هذه السيدة الثلاثينية التى تعمل مهندسة ديكور، وتسكن فى منطقة المعادى، ليست الضحية الأولى ولا الأخيرة لجراحات «تلوين العيون»، فخلال السطور التالية توثق «الدستور» شهادات ضحايا آخرين، ممن جذبتهم إعلانات عدد من الأطباء عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى، إلى جانب رصد آراء كبار أطباء العيون حول هذه العمليات.

هديل إحدى الضحايا:سافرت من الأردن لمصر لإنقاذ بصرى

الشابة الأردنية هديل كارم، فى أواخر العشرينات من عمرها، تعمل فى إحدى شركات التسويق العقارى العالمية، شاهدت أحد الإعلانات عن عمليات تغيير لون العين بالليزر، فعقدت العزم على إجرائها لتحول لون عينيها من البنى إلى الأزرق، وبالفعل أجرت العملية، لكنها بعد فترة أقل من السنة بدأت تشعر بمضاعفاتها التى أثرت على قدرتها على الرؤية بنسبة كبيرة.

«هديل» جاءت إلى مصر بعد أن نصحها أحد أصدقائها بالتوجه إلى طبيب بعينه متخصص فى علاج ما تعانى منه، وعندما زارته استطاع الطبيب علاجها بإنقاذ ما بقى لديها من قدرة على الرؤية، لكنه طلب منها ألا تجرى عملية تغيير لون العين مرة أخرى، لأن الأمر ستكون له مضاعفات أكثر، مع إمكانية متزايدة بأن تصاب بالمياه البيضاء على العين، وهو أحد أمراض العتامة التى تجعل الرؤية غير واضحة، ما يعنى أنها قد تحتاج إلى زرع عدسة وترقيع القرنية.

ووفقًا لـ«هديل»، فقد أوضح لها الطبيب أن العملية التى أجرتها كادت تفقدها بصرها للأبد، لولا أن تم إنقاذ ما بقى منه فى اللحظات الأخيرة.

نادين إحدى الضحايا:4 أشهر من الألوان هددتنى بالعمى

نادين العوضى، ١٩ عامًا، طالبة بالجامعة الأمريكية، تسكن فى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، أرادت أن تغير شكلها عبر إجراء عملية تغيير لون العين، وبعدما أجرت العملية شعرت بالسعادة بعدما أصبحت من ذوى العيون الملونة، لكن تلك السعادة لم تستمر سوى ٤ أشهر، وبعدها بدأت تشعر بمشكلات فى الرؤية.

فى البداية، كما تقول «نادين»، لم تعر الأمر اهتمامًا، معتقدة أن ما تعانى منه مجرد أعراض مؤقتة ستزول بعد أيام ولا ضرر منها، إلا أن الوضع ازداد سوءًا، فقررت الذهاب إلى طبيب عيون، أخبرها بأنها أصبحت على مشارف العمى الدائم، خاصة إذا لم تتم إزالة القزحية الصناعية التى زرعتها.

لم تقتنع «نادين» بما قاله الطبيب، بل طلبت منه البحث عن حل آخر لإنقاذ بصرها دون أن تتخلى عن العين الملونة، إلا أنه أصر على ما قاله، وأوضح لها طبيعة المضاعفات التى ستشعر بها إلى أن تفقد نظرها بشكل نهائى، فاقتنعت فى النهاية ووافقت على إزالة العين الملونة بدلًا من فقدان بصرها بشكل كامل.

إخصائى جراحة:غير مسموح بها دوليًا.. وبعض الحالات تعرض لارتفاع ضغط العين

قال الدكتور أحمد عبدالوارث، إخصائى طب وجراحة العيون والليزر فى مستشفى قصر العينى، إن الليزر المستخدم لتفتيح لون العيون قائم على فكرة تركيز الليزر على القزحية، فتقل فيها كمية الصبغة المسئولة عن تحديد لون العين. وأضاف «عبدالوارث»: «كلما كانت صبغة القزحية أغمق، كان لون القزحية غامقًا مثل البنى، والعكس كلما قلّت هذه الصبغة اتجه لون القزحية إلى الألوان الأفتح، مثل العسلى والأخضر والأزرق»، محذرًا من وجود حالات تتعرض إلى ارتفاع ضغط العين بسبب هذا النوع من العمليات. وأشار فى الوقت نفسه إلى حالات أخرى لتلوين أو صبغ القرنية لأغراض طبية، مثل شخص تنعدم عنده الرؤية وشكل قرنيته مشوه، فهنا يمكن إجراء عملية تلوين القرنية. واختتم إخصائى طب وجراحة العيون والليزر بقوله: «لا داعى لمثل هذه العمليات فى حالات التجميل، لأنها غير مسموح بها دوليًا إلا للأغراض الطبية».

إخصائى بصريات:مسموحة للعلاج.. و«الفيمتوليزر» أفضل طريقة

وصف الدكتور على ماهر، إخصائى بصريات فى أحد المستشفيات الخاصة، تغيير لون العين لغرض تجميلى بأنه خطر كبير على العين ومُحرّم دوليًا، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه مسموح فقط فى بعض الحالات التى تستدعى هذا الإجراء الطبى.

وقال «ماهر» إن هذا النوع من العمليات يُسمح به لشخص يعانى من إصابة ما نتج عنها تلف فى خلايا الأعصاب، ما يؤدى إلى أن تكون الرؤية لديه غير سليمة، ومعاناته من عتامة على القرنية، وهذه العتامة ينتج عنها تشويه العين، ما قد يُعرضه إلى التنمر بسبب ذلك، ويدفعه إلى هذا الحل. وأضاف: «تكون العدسات اللاصقة خيارًا غير متاح لهذا المريض، فنلجأ هنا إلى عملية وشم العين، أى تغيير اللون أو صبغ القرنية، وبذلك يتغير لون العين إلى لون مقارب إلى الطبيعى فى العين الأخرى». وشدد على أن «هذا النوع من العمليات بهذه الطريقة مسموح به باستخدام جهاز (الفيمتوليزر)، دون تدخل يدوى أو جراحى، بحيث يصنع الليزر فتحة معينة فى القرنية التى بها عتامة، ثم يتم إدخال صبغة مصرّح باستخدامها بلون معين داخل القرنية، ما يجعل الشكل مقبولًا».

جراح عيون:تنتهى بـ«الجلوكوما».. وقد تؤدى لقطع القزحية

كشف الدكتور إيهاب سعد، أستاذ طب وجراحة العيون بقصر العينى، عن أن هذه الممارسات ليست جديدة، وكانت البداية فى عمليات «الليزك»، حيث يتم رفع قشرة صغيرة، ثم تلوين جزء سطحى من القرنية بألوان وصبغات مختلفة.

وأشار إلى أن هناك تقنية أخرى ظهرت منذ ١٢ عامًا تقريبًا، شارحًا إياها بقوله: «بنجيب نوع من الليزر يزيل الصبغة الطبيعية من على القزحية، وكانت بتدى درجات لون متقدرش تتوقعها، لكنها ماتت سريعًا لتسببها فى التهابات شديدة جدًا فى العين».

وحذر من أن الطريقة المنتشرة حاليًا للأغراض التجميلية فقط مُجرّمة من كل منظمات العيون العالمية، لأنها تؤدى إلى ارتفاع ضغط العين، وبالتالى الإصابة بـ«الجلوكوما»، وحتى إذا أردنا نزع هذه القزحية الصناعية قد يؤدى ذلك إلى التسبب فى قطع القزحية الطبيعية، ما يسبب مشكلات كبيرة للمريض.

محام: لا يمكن مقاضاة مجريها إلا عند الضرر

كشف أحمد الشيخ، محامٍ، عن أنه لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع إجراء مثل هذه العمليات التجميلية إذا ثبت حسن النية، وهى عدم الإضرار بالنفس أو الغير.

وبيّن أن هناك جرائم تجعل تلك العمليات تقع تحت طائلة قانون العقوبات، منها على سبيل المثال ما أثير عن محاولة بعض الأطباء إجراء جراحة لمطابقة بصمة عين شخص ببصمة عين شخص آخر، من أجل اختراق خزنته الشخصية أو حساباته، للاستيلاء على ممتلكاته الخاصة بطريق الاحتيال. وتابع: «لا يمكن تحريك دعوة ضد الطبيب إلا إذا لحق الضرر بالغير أو النفس».

رئيس قسم الرمد بقصر العينى:يجب تدخل وزارة الصحة لإيقاف مثل هذه العمليات

«هذه العمليات لا توجد دراسات علمية كافية لآلية التصميم الخاص بها ولا معايير الأمان فيها».. بهذا التحذير بدأ الدكتور يحيى صلاح، رئيس قسم الرمد بقصر العينى، حديثه عن عمليات تلوين العيون.

وقال «صلاح» إن هذه العمليات تستهدف الأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة ويريدون تغيير أشكالهم، وهؤلاء فى الفئة العمرية من ١٩ إلى ٣٥ عامًا.

وأضاف: «أنا شوفت عدد كبير من المرضى ذكور وإناث، ولا واحد فيهم بيسأل أنا ممكن نظرى يروح؟ وهل ممكن نظرى يرجع تانى لما أعمل العملية؟.. السؤال الوحيد اللى بلاقيه: هو أنا ممكن أزرعها تانى إمتى؟»، مشيرًا إلى أن مضاعفات هذه العملية تظهر خلال مدة تتراوح بين سنة و٣ سنوات على أقصى تقدير.

وحذر من إقدام عدد من الأطباء على الترويج فى لقاءات تليفزيونية لكون هذه العمليات «آمنة»، معتبرًا أن مثل هذا الحديث لا يتعدى كونه «إعلانًا تجاريًا»، مطالبًا وزارة الصحة بالتدخل من أجل تجنب الكثير من المآسى التى نراها فى المرضى.

إخصائى بصريات:«وشم العين» قانونى لأغراض طبية

قال الدكتور بدر غريب، إخصائى بصريات، إن هذه العملية تسمى «وشم العين»، وتنفذ لأغراض طبية، وفى حال إجرائها لأغراض تجميلية تتسبب فى مخاطر كبيرة.

وكشف عن أن أزمة العملية أنها تضر بالخزانة الأمامية للعين وتؤدى إلى التهاب مُقَلى دائرى، ومع ذلك فهى مصرّح بها دوليًا إذا كانت لأغراض طبية؛ كإصابة شخص بسحابة أو عتامة على القرنية.

وأضاف: «إجراء تلك العملية يحسّن شكل القرنية ويعطى شكلًا جماليًا لها، كيلا يتعرض المصاب لأى نوع من التنمر على شكل عينه الغريب ويندمج فى المجتمع، وهى عملية غاية فى السهولة».

«الجمعية الرمدية»: أطباء يجبرون المرضى على توقيع إقرار بالموافقة للتهرب من المساءلة

رأى الدكتور مدحت شوقى، عضو مجلس إدارة الجمعية الرمدية المصرية، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الزقازيق، أن تجريم هذه العمليات نابع من عدم التصديق عليها من أى جهة علمية بأنها عملية آمنة.

وأوضح أن هذه العمليات تنفذ عبر تسليط أشعة الليزر على القزحية لتغيير لونها، وهى العمليات التى انتشرت الإعلانات عنها فى مصر فى الآونة الأخيرة، ولم يثبت أنها آمنة.

وكشف عن أن الجمعية الرمدية أصدرت بيانًا تحذيريًا من إجرائها، بسبب الأضرار التى قد تلحق بالمريض، ونفس الحال تنطبق، أيضًا على عمليات جراحة الليزر التى يتم استخدامها لتفتيح لون العين، إلى جانب عمليات تلوين القرنية.

ولفت إلى أن هناك بعض الأطباء يدفعون المريض للتوقيع على تعهد بالموافقة على إجراء العملية وما قد ينتج عنها من مضاعفات، وهى النقطة التى يستغلونها للدفاع عن أنفسهم حال تقدم المريض بشكوى عند تعرضه للأضرار.

ووصف القانون المصرى فى هذه النقطة بـ«المطاط»، لأنه فى هذه الحالات قد يحصل المحققون فى تلك القضايا على آراء استشارية من متخصصين لا تدين الطبيب مُجرى العملية، وقد لا يُحاكم أيضًا بسبب الإقرار الذى يثبت أنه أخلى مسئوليته من احتمالية إصابة المريض بأى مضاعفات.

وتابع: «ليست للجمعية الرمدية سلطة قضائية لإيقاف مثل هذه الممارسات، وما يتم إصداره من بيانات هو لتحذير المريض أولًا، وأيضًا لتعريف أطباء العيون بخطورة إجراء هذه العمليات».

وأشار إلى أنه تعامل مع كثير من الحالات التى تعرضت لمضاعفات سيئة بسبب تلك العمليات، ناصحًا المريض بالحذر وتحرى الدقة حال اضطراره للخضوع لتلك العملية.

وأكد أن الحل الأمثل لإيقاف هذه التجاوزات هو اتباع الأطباء التوصيات الطبية الصحيحة، أو إصدار نقابة الأطباء وإدارات العلاج الحر نشرات تجرم هذه الإجراءات بشكل قانونى.

طبيب: توقفتُ عنها لثبوت أضرارها

كشف «أ. ن»، طبيب، عن أنه توقف عن إجراء عمليات زرع القزحية الصناعية بعدما ثبت أن لها أضرارًا جانبية.

وقال إنه اتجه الآن لاستخدام عملية «الفيمتوليزر» لتلوين القرنية بالصبغة الفرنسية، باعتبار أنها «موجات دولية جديدة»، حسب وصفه، معتبرًا أنه أول من أدخلها مصر، بعدما انتشرت فى إسبانيا وتركيا والمكسيك.

وأضاف أن تجميل لون العين له عدة طرق، منها العدسات اللاصقة الملونة، وجلسات ليزر لتفتيح لون القزحية، وعملية «الفيمتوليزر» لتلوين القرنية بالصبغة الفرنسية التى يجريها حاليًا.