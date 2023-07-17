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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: 3 مستشفيات عملاقة ستدخل الخدمة بقنا خلال 90 يومًا

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن وحدة الرعاية الصحية في قرية فاو، لم تكن ضمن مخطط الزيارة، لكنها كانت ضمن مشروعات حياة كريمة وتم تطويرها على أعلى مستوى لكن لم تدخل الخدمة، لافتًا إلى أنه بعد التواصل مع الجهات المعنية، تبين أن سبب عدم دخولها الخدمة، أنه ينقصها لوح الكهرباء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خلال 4 أسابيع ستدخل الخدمة.

وكشف أنه خلال 3 أشهر، ستدخل 3 مستشفيات عملاقة للعمل بقنا، منوهًا بأن الدولة تنفق مليارات الجنيهات من أجل المستشفيات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

ولفت إلى أن المواطن في الصعيد كان يذهب للقاهرة لإجراء العمليات الصعبة، لكنها أصبحت تجرى الآن في الأقصر وأسوان، وأصبح يجرى عمليات قلب وتغيير مفاصل، وعمليات زراعة، ويوجد مركز أورام متقدم فيه كل الأجهزة.

وأكد أن المواطن يشعر بالرضا من الخدمات الصحية المقدمة في محافظتي الأقصر وأسوان. 

الصحة وزير الصحة فاو قرية فاو

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