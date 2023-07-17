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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة سيدة خلال خضوعها لجراحة داخل عيادة طبيب خاص ببورسعيد

ارشيفيه
ارشيفيه

توفيت سيدة في العقد الثالث من العمر، خلال خضوعها لجراحة غير دقيقة بعيادة طبيب خاص بمحافظة بورسعيد.

وتلقت هيئة الإسعاف ببورسعيد بلاغًا من أهل المتوفية وعيادة الطبيب، يفيد بتعرض سيدة للوفاة، وذلك خلال اجراء جراحة بالعيادة الخاصة، وعلى الفور تم تحريك سيارة وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
واستقبلت مشرحة مستشفى النصر جثة شروق محمد إبراهيم عبدالسميع، وتبلغ من العمر 37 عامًا، توفيت أثناء إجراء عملية جراحية استئصال خراج بعيادة الدكتور ع ع، وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف جهات التحقيق.
وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا بالواقعة، وجري علي الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

اتخاذ الإجراءات اجراء عملية أجهزة الأمنية إدارة البحث الجنائي إجراء عملية جراحية

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