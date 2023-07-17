أحمد وفيق يكشف للمرة الأولى تفاصيل اعتزاله الفن وسبب عودته مرة أخرى

كشف الفنان أحمد وفيق، للمرة الأولى تفاصيل اعتزاله الفن وسبب عودته مرة أخرى، موجهًا نصيحة خاصة للنجوم المبتدئين بعالم الفن.

وقال خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه قرر اعتزال التمثيل بعد أول فيلم قدمه مع المخرج يوسف شاهين، لأنه لم يستطع التعامل بعدها، مشيرًا إلى أن يوسف شاهين صنع المجد لنا ولبلدنا ولا يمكن أن يصف ما حدث معه على أنه لعنة، لأنه كان رجلًا عظيمًا ومخيفًا.

وعن اعتزاله التمثيل، قال: "كنت صغيرا وأتعامل بفطرتي التي اكتسبت بعض الخبرة ووقتها لم أستطع التعامل مع الوسط لأنني وضعت وسط نجوم كبار والتعامل معهم ليس سهلًا، وكنت خجولًا جدًا وأصبحت "مدردح" شوية لما الناس كانت تنادي علي في الشارع مؤخرًا".

لم أتحدث عن اعتزالي أو أعلن عنه

وتابع: "لم أتحدث عن اعتزالي الفن ولم أقم مؤتمرًا صحفيًا ولكن ابتعدت فترة وعدت، وأقول لزملائي المبتدئين لا تحبطوا وضعوا في رأسكم أن الله موجود وثقوا في أنفسكم لأن الفشل وهم وأي فشل حدث لي أنا أوهمت نفسي به، وأكبر إنجازاتي أن لدي إيمان أن الله يراني ويراعيني ولدي نواقص أكملها الله لي وأعطاني موهبة ومنحني البركة فيها".