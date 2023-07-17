معلنًا الانتقال رسميًا.. «الأعلى الإعلام» يعقد أول اجتماعاته فى العاصمة الإدارية (صور)

ترأس الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الإثنين، أول اجتماعات المجلس بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، معلنا بدء العمل من المقر الجديد.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن ما تم من إنجاز يدعو إلى الفخر وبذل المزيد من العمل، وصولًا لمزيد من النجاح، مضيفًا أن العاصمة الإدارية واجهة مشرفة لمصر وتحمل أجواء إيجابية وبيئة مناسبة تساعد على العمل، وتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح لمزيد من التطور والتنمية.

كرم جبر: ما تم من إنجازه يدعو إلى الفخر وبذل المزيد من العمل

وأضاف جبر أن الاجتماع يأتي في ضوء متابعة سير العمل بالمقر الجديد، بعد انتقال المجلس إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لنقل كل الوزارات والهيئات الحكومية للعمل من العاصمة، وتمت مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وشدد رئيس المجلس على وجوب التزام الجميع بإنجاز الأعمال الموكلة بدقة عالية.

وأوضح رئيس الأعلى للإعلام، أن المجلس أولى اهتمامًا خاصًا بتدريب وتأهيل العاملين ليكونوا قادرين على للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة الموجودة في العاصمة الإدارية، موجهًا الشكر للمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس وفريق العمل من المديرين العموميين والعاملين في المجلس على الجهد المبذول؛ للانتهاء من كافة تجهيزات المقر بالشكل اللائق.

وعقب نهاية الاجتماع، تفقد جبر وأعضاء المجلس سير العمل بالمقر الجديد، حيث تم تخصيص دورين للمجلس وتم تجهيزهما بأحدث الأجهزة التي تُمكن العاملين في المجلس من القيام بعملهم.