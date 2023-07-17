"المصريين الأحرار": التحالف الوطنى للعمل الأهلى وليد الجمهورية الجديدة لخدمة المواطنين

أشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذى يعد نقلة نوعية في العمل الأهلي لخدمة عموم المصريين كنتاج للمبادرة الرئاسية بتخصيص 2022 عامًا للمجتمع المدني.

وأكد الحزب في بيان له، أن فكرة التحالف والاصطفاف معًا في ذاتها تعزز مسار واتجاه تلك التجربة التنموية الرائدة التي تهدف خدم المواطن المصري عبر عدة سبُل من برامج تنموية ومبادرات تتبناها الدولة المصرية فى شتى المناحي، حتي تتسع دائرة العمل الأهلي والخيري بصورة منظمة ومنضبطة.

وأضاف، أن التحالف كان خطوة غاية في الأهمية لتحقيق التنسيق والتكامل بين الجمعيات الأهلية، وهو ما يُثمر عن خدمات شمولية تخدم المواطن، وتعطي حافزًا مشجعًا للمزيد من الجمعيات الأهلية والتنموية الدخول تحت المظلة.

وأكد البيان، أن التحالف بات يخطو بثبات لتنفيذ المستهدف وأصبح أحد أركان مسارات التنمية الشاملة التي ترنو إليها الجمهورية الجديدة؛ ولا سيما أن التحالف يقوم بالعديد من الخدمات ومنها تقديم سبل الدعم والقوافل الطبية ومساعدة وإغاثة المتضررين جراء أحداث، بالإضافة إلي دوره في تشييد مدارس ومستشفيات وتوفير فرص عمل.

ويري "المصريين الأحرار" أن المجتمع المدني هو قطب أساسي في عملية تحقيق التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، ولعل التحالف ولد من رحم الجمهورية الجديدة التي تبذل كل جهد لتوفير حياة كريمة وتحسن معيشه المواطن رغم كافة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية، ومن هنا يظهر جهود القيادة الرشيدة الهادفة في خدمة المواطنين.