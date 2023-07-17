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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رسميًا.. وزير التجارة يعتمد أعضاء مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية لدورة 2023

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير صالح

اعتمد المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، أعضاء مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية الفائزين في انتخابات دورة 2023.

وأعلن وزير التجارة والصناعة، رسميًا فوز كلا من “جلال محمد طاهر وشهرته جلال أبو الطاهر، احمد سامي محمد وشهرته احمد سامي سليم، وائل كمال عبد العزيز وشهرته وائل أديداس، صابر احمد همام وشهرته صابر همام ، سعيد محمد وشهرته سعيد شعيب ، علي محمد علي وشهرته علي العدوي، حاتم ابراهيم سيد شهرته حاتم العدوي” بانتخابات الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية في دورتها 2023.

وشهدت انتخابات الغرفة التجارية منافسة قوية بين 16 مرشحًا.

وبلغ عدد التجار ممن لهم حق التصويت 7615، و730 شركة بإجمالي 8345 صوتا.

وانتهت اللجنة المشرفة على الانتخابات، من فرز الأصوات في الساعات الأولى من صباح الأحد، لتعلن النتيجة النهائية بفوز أعضاء قائمة المستقبل كاملة.

أحمد سامي أعضاء مجلس إدارة الانتخاب التجارة والصناعة الصناعة

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