طابق تحت الإنشاء.. السيطرة على حريق عقار فى كوم أمبو شمال أسوان (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، فى السيطرة على الحريق الذى اندلع بأحد طوابق عقار التأمينات الاجتماعية بمنطقة الزهور، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وذلك قبل امتداده بالمنطقة بشكل أكبر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين وتأمين أرواحهم على أكمل وجه ممكن.

وتبين بالفحص والتحريات الأولية أن الحريق شب بالطابق الأراضى وهو ما زال تحت الإنشاء، وأن من المتوقع بعد الفحص المبدئي أن يكون سبب الحريق "شرزا كهربائيا".

جدير بالذكر أنه ارتفع عدد مصابى حريق عمارة التأمينات الاجتماعية في منطقة الزهور بكوم أمبو شمال محافظة أسوان لـ10.

والمصابون هم: محمد مصطفى جبريل، ٣٧ سنة، مقيم بمنطقة الخور، وابتهال أحمد إبراهيم، ٣٥ سنة، منطقة الألبان، ووجيهة عيد الدسوقي، ٥٠ سنة، منطقة البيارة، وأشرف عبدالحميد محمود، ٣٥ سنة، وحنان كرم إدريس، ٥٠ سنة، منطقة الرمد، ورمضان أحمد محمد، ٤٥ سنة، ومحمد محمود عبدالجليل ٣٥ سنة، مقيمون بمدينة كوم أمبو، وسلوى أحمد عوض، ٣٠ سنة، ومحمود أحمد علي، ٤٠ سنة، منطقة البيارة، وزينب فتحي عباس، ٣٠ سنة، منطقة عزبة حجاجي.

كان قد اندلع حريق بأحد طوابق عقار التأمينات الاجتماعية بمنطقة الزهور بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسيارات الإطفاء أيضًا للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنطقة بشكل أكبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق بالطابق الأرضي بمبنى التأمينات الاجتماعية فى منطقة الزهور بمدينة كوم أمبو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بشكل مبدئي.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين أن المصابين هم حالات اختناق فقط إثر الحريق، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

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