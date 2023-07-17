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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية ومنسق المبادرة الوطنية

اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،  لمتابعة مراحل تنفيذ المبادرة في دورتها الثانية والتي تأتي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة نفين الليثى منسق عام المبادرة بالمحافظة.

3جوائز حصدتها الإسكندرية العام الماضي 

وفي كلمته، أعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بحصول المحافظة على 3 جوائز من خلال  مشاركتها في  المبادرة الوطنية  للمشروعات الخضراء الذكية العام الماضي والتي تمثلت في :(منظومة الإنذار المبكر للتنبؤ بموجات  تسونامي) و(استخدام الروبوت في إزالة  المخلفات من البحار  والمحيطات) و(مشروع الطباعة  ثلاثية  الأبعاد من  المخلفات  الإلكترونية).

وقال "الشريف" إن الإسكندرية من أولى المحافظات المهتمة بتفعيل المشروعات الخضراء الذكية على أرض الواقع، نظرًا لتأثرها بالتغييرات المناخية، ولذلك قمنا  بتقديم مبادرات ومشروعات ضخمة للتكيف البيئي مع آثار التغييرات المناخية حيث تم تنفيذ مشروع إستراتيجي ضخم بإشراف  رئاسة مجلس  الوزراء لإدارة مياه  الأمطار، وكذلك تم  تنفيذ مشروع حماية  شواطئ الإسكندرية من ظاهرة  النحر.

من جانبه، أوضح السفير هشام بدر أن الإسكندرية من أكثر المحافظات دعما للمبادرة وأكد أن المبادرة التى أطلقتها الحكومة تعد مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية لجذب الاستثمارات اللازمة، وذلك في إطار التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رابط التقديم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 


ودعا اللواء محمد الشريف الراغبين للتقدم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة https://www.sgg.eg، والتي يستمر التقديم بها حتى شهر سبتمبر القادم.

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الإسكندرية المنسق العام للمبادرة الوطنية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مراحل تنفيذ المبادرة التغييرات المناخية

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