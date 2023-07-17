النيابة تستمع لاعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية فى باب الشعرية

استمعت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم، إلى أقوال عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية في منطقة باب الشعرية.

واعترف المتهمون بسرقة الدراجات بطريقة توصيل الأسلاك الكهربائية، وأنهم ارتكبوا ثلاث حوادث مشابهة وباعوها كخردة نظير مقابل مادي.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لديهم سوابق جنائية، حيث حاول اثنان منهم سرقة دراجة نارية واستقل الثالث سيارة والده. وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وعدد من الطلقات لنفس العيار، وكمية من مخدر الآيس.

تم إرشادهم لضبط الدراجة النارية المسروقة في مكان إخفائها داخل نطاق القسم، وبعد استدعاء المجني عليه تعرف عليها، واتهم المتهمين بالسرقة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه الواقعة، وعرضها على النيابة للتحقيق.