ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تستمع لاعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية فى باب الشعرية

آرشيفية
آرشيفية

استمعت نيابة باب الشعرية الجزئية، اليوم، إلى أقوال عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية في منطقة باب الشعرية. 

واعترف المتهمون بسرقة الدراجات بطريقة توصيل الأسلاك الكهربائية، وأنهم ارتكبوا ثلاث حوادث مشابهة وباعوها كخردة نظير مقابل مادي.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لديهم سوابق جنائية، حيث حاول اثنان منهم سرقة دراجة نارية واستقل الثالث سيارة والده. وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش وعدد من الطلقات لنفس العيار، وكمية من مخدر الآيس.

تم إرشادهم لضبط الدراجة النارية المسروقة في مكان إخفائها داخل نطاق القسم، وبعد استدعاء المجني عليه تعرف عليها، واتهم المتهمين بالسرقة. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه الواقعة، وعرضها على النيابة للتحقيق.

منطقة باب الشعرية تشكيل عصابي سرقة مخدر الأيس نيابة باب الشعرية الجزئية

الأكثر قراءة

عرض برج الزمالك المهجور للبيع.. و"الدستور" تكشف السبب الحقيقى لعدم تشغيله

مفاجآت فى قائمة الراحلين الأولية عن بيراميدز

الزيارة الأخيرة.. كواليس ساعات الرعب فى عقار عزبة مكاوى (صور)

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

ذبحوه ورموه.. القصة الكاملة لمأساة ابن كفر الشيخ (صور)

القصة الكاملة| ضرب جسر جزيرة القرم مجددًا يهدد روسيا.. وموسكو تتوعد أوكرانيا بالتصعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟