ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدا.. افتتاح نادي المحامين في جليم وإلغاء مراسم الاحتفالات بسبب حالات الوفاة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

نعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، شهداء المحاماة من المحامين الذين وافتهم المنية خلال الأيام الماضية، ودعت المحاميات والمحامين لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023.

وجاء ذلك خلال كلمة مسجلة تلاها ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، 

وجاءت تفاصيل الكلمة كالآتي:

تنعى نقابة المحامين شهداء المحاماة المرحومين بإذن الله تعالى، الأستاذ ياسر جلال وزوجته وأبنائه، والمرحومة الأستاذة أميرة جمال، والذين وافتهم المنية، ونحسبهم عند الله شهداء، كما تنعى نقابة المحامين، ومجلس النقابة العامة، وأعضاء الجمعية العمومية، وفاة عمة الدكتور أبوبكر ضوة، ووفاة المهندس عاطف ضوة، شقيق الدكتور أبوبكر ضوة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، ولأننا جميعًا إلى زوال، وأن نقابة المحامين هي الباقية، يتشرف النقيب عبد الحليم علام، نقيب محامين مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بدعوة السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، منذ الساعة السابعة مساءً، ويقتصر الحضور يوم الافتتاح على السادة المحامين فقط، ومن اليوم التالي للافتتاح يتشرف النادي باستقبال المحامين وأسرهم.

يسبق الافتتاح اجتماع السيد النقيب العام مع مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء هذه المجالس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وقرر النقيب العام إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال افتتاح النادي، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب المرحومين بإذن الله تعالى.

النقابة العامة للمحامين نقيب المحامين عبد الحليم علام المحامين العرب نادي المحامين بجليم

الأكثر قراءة

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية للمتضررين من عقار حدائق القبة المنهار

قتل أمه وأخاه وأصاب زوج شقيقته.. تأجيل محاكمة مرتكب جريمة الهرم

اللجنة الفنية: تضرر 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

الصحة: مرض حمى الضنك غير مميت وأعراضه خفيفة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في "سب موظف عمومي" لـ16 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟