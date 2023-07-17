الصحة: مرض حمى الضنك غير مميت وأعراضه خفيفة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن مرض حمى الضنك غير مميت وأعراضه في مصر خفيفة، قائلًا: "دور البرد أصعب من حمى الضنك".

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمحافظة قنا، أن فريقًا من الطب الوقائي يتواجد حاليًا بقرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، منذ استغاثة عدد من المواطنين الذين شعروا بأعراض مرضية متشابهة، مؤكدًا أن فرق الطب الوقائي لا تترك قرية العليقات، قائلًا: "فريق بيسلم فريق".

ووصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم، في جولة من المقرر أن يتفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة العمل ومؤشرات الأداء ضمن حملة "100 يوم صحة".

كما أنه من المُقرر أن تشهد جولة وزير الصحة والسكان، التي يرافقه فيها الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، المرور على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر.