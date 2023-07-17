المدير الإقليمى للفاو: نتعاون مع "التعاون الدولى" لإبراز قصص نجاح المنظمة فى مصر

وجّه الدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، الشكر لشركاء المنظمة من الحكومتين المصرية والكندية على الدعم المستمر، قائلًا "نحن منظمة "فاو" نفخر بما حققناه في مصر، ونعتبر شراكتنا مع الجهات المصرية نموذجًا للنجاح يمكن تطبيقه في الدول الأخرى.

وسنعمل بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لاستغلال المحافل الدولية لإبراز قصص النجاح التي تم تطبيقها في مصر على مستوى تعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال برنامج "نُوَفِّي" لإتاحة الفرصة لتكرارها على المستوى الإقليمي".

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار كندي، لتعزيز جهود الأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة على التكيف في المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر".

وفي السياق، قال نصر الدين حاج الأمين، المدير القطري لمنظمة "فاو": "تسعى منظمة الأغذية والزراعة دائمًا إلى تقديم الدعم لمصر من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولم تألو جهدًا في تعزيز الفرص نحو ذلك. وسعداء بهذا التوقيع، لقد كان للحكومة الكندية دور محوري في صياغة المشروع لتعزيز جهود التكيف من خلال دعم صغار المزارعين وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية ضمن برنامج "نُوَفِّي". لقد كانت مصر دائمًا داعمة لجهود منظمة "فاو" عبر احتضانها المكتب الإقليمي الذي أنشئ منذ 70 عامًا والمكتب القطري الذي تم تدشينه منذ عام 1967".

ومن ناحيتها، أضافت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة لمكتب الأمم المتحدة في مصر، قائلة: "أعبر عن تقديري لهذه الشراكة القوية بين مصر وكندا ومنظمة «فاو»، ونريد أن نرى المزيد من هذه الشراكات، لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية".

يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة «فاو» تعد إحدى الوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وخلال العام الماضي قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بزيارة عدد من المشروعات التي تنفذها «فاو» في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية ضمن فعاليات أسبوع الشراكة بين مصر والأمم المتحدة في صعيد مصر.