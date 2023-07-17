حزب العدل: التحالف الوطنى فرصة لمنع جمع مال المواطنين وإنفاقه وفقا للأهواء

أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن ثمة فرصة سانحة للضرب بيد من حديد على كل من تسول لهم أنفسهم جمع مال المواطنين بطرق ملتوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وإنفاقه وفقا لأهوائهم، فقد حان وقت العمل المتكامل بين المنظمات الأهلية والجهات الحكومية، مطالبا بضرورة الأخذ بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى فى تنفيذ أولويات العمل، بما يدعم أهداف الجمهورية الجديدة ويوطد أركانها.

وأضاف الشناوى أن وجود التحالف الوطني للعمل الأهلي أوجد آلية حقيقية للتنسيق بين المجتمع المدني والحكومة تضمن التكامل، ما أدى إلى تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين، وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويساعد على استمرار الطبقة المتوسطة التى تكاد أن تنتهى تحت ضغوط الحياة اليومية.

وثمن إطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، اضافة لإطلاق قوافل ستر وعافية التي أصبحت أكبر حدث اجتماعي يتم تنفيذه في القرى المصرية، لدعم المواطنين والوقوف إلى جانبهم، وخاصة فى ظل استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية واستمرار تبعاتها، وإطلاق غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة، وهو أمر محمود، مطالبا بتنظيم قوافل متكاملة من المتطوعين للعمل فى كافة نواحي الاغاثة المختلفة.

وشدد المتحدث الرسمي لحزب العدل على ضرورة السعى الجاد لاستمرار التنسيق المشترك مع الحكومة في ملفات التنمية الشاملة، ما يعزز أثر جهود العمل الأهلي ويضع أموال التبرعات في المكان الصحيح، ويصنع فارقا في حياة المواطنين بشكل مستدام.