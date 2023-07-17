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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 10 إثر انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

إصابة 10 أشخاص في
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفيوم

أصيب 10 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ظهر اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة- الفيوم، ووجود عدد من المصابين.
 وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي اليوم، أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

 فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

اصابة 10 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص الفيوم

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