ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد تفاصيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى وأمريكا اللاتينية والكاريبى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

كشف سلامة عطالله، مراسل القاهرة الإخبارية، من بروكسل، عن تفاصيل اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكاريبي، متوقعًا وصول أكثر من 30 زعيمًا لإجراء محادثات بشان التجارة والحرب الروسية في أوكرانيا والتغيرات المناخية.

وقال مراسل القناة: إن الاجتماع يعتبر الأول من نوعه منذ ثمان سنوات في الوقت الذي يتحول فيه الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن روسيا والصين كشركاء تجاريين حاليين ويسعى إلى تنويع مورديه.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى توقيع العديد من الاتفاقيات في بروكسل تشمل الطاقة والمواد الخام مع الأرجنيتن وأوروجواي وتشيلي، موضحًا أن بروكسل تضع نصب أعينها المواد الخام المهمة الموجودة بشكل طبيعي في أمريكا اللاتينية، والتي يزداد الطلب عليها في دول الاتحاد الأوروبي من أجل تحول التكتل عن الوقود الأحفوري نحو صناعة أكثر صداقة للمناخ.

وكشف مراسل القناة أنه من المرجح أن تلعب آمال الاتحاد الأوروبي في إتمام اتفاقية التجارة الحرة مع البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، ما يسمى بكتلة ميركوسور، والتي كانت قيد التفاوض منذ عام 1999- دورًا على هامش القمة.

 

الاتحاد الأوروبي القاهرة الإخبارية أوكرانيا

الأكثر قراءة

أسعار سجائر الشرقية للدخان اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

موعد إعلان حركة تنقلات الشرطة 2023.. تصعيد العناصر الشابة في مختلف القطاعات

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

كشف تفاصيل جديدة حول "عقار حدائق القبة" المنهار

"كأنك فى أوروبا".. "إكسترا نيوز" ترصد أجواء مدينة العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»