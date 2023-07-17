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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الشرقية: إيقاف العاملين المقصرين بالوحدة المحلية بالعباسة بأبوحماد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار 5717 لسنة 2023 بوقف كل من “ه م أ  ” رئيس الوحدة المحلية بالعباسة – التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد “م ح م – رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، ”ر م ع“  مشرف بالقسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أببو حماد،”ص ف ع" مشرف فني بالوحدة المحلية بالعباسة التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد، عن العمل إحتياطياً لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

وأكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

أصدر الدكتور الإدارات الهندسية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الوحدات المحلية القروية الوحدة المحلية انتهاء التحقيق بالوحدة المحلية

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