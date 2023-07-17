مساعد وزير العدل: مكتب توثيق السيارات بالإسكندرية يوفر وقت وجهد الموظفين والمواطنين

قال المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل للشهر العقاري، إن مكتب توثيق السيارات بالشهر العقاري بمجمع محاكم الإسكندرية، تم تنفيذه بناء على توجيهات من وزير العدل ضمن خطة الوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف مساعد الوزير، أن فرع توثيق السيارات بالشهر العقاري هو الأول من نوعه في محافظة الإسكندرية وبه مميزات كثيرة، منها تخفيف العمل عن مكاتب التوثيق الأخرى، وتوفير الوقت والجهد على الموظفين والمواطنين لأن كل شباك يعمل على إنهاء كافة الإجراءات والأوراق حتى لا تأخذ وقتًا كبيرًا.

وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل للشهر العقاري والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، منذ قليل، مقر مكتب الشهر العقاري لتوثيق السيارات بمجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية وسط المحافظة.