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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 26 في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب  26 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي، وهرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان البلاغ.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الصحراوي الشرقي ما بين نفق أطفيح وكارتة الكريمات اتجاه بني سويف.

وتبين بالفحص أثناء سير أتوبيس اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 26 شخصا جرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح  المركزي، لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة  ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث.

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