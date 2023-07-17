السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية ببولاق الدكرور

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في شارع العشرين ببولاق الدكرور، وتوجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات، قبل امتدادها لطوابق العقار.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.