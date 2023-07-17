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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مسرح

بعد 31 عاما من إغلاقه.. تفاصيل افتتاح مسرح السامر بالعجوزة (فيديو)

افتتاح مسرح السامر
افتتاح مسرح السامر بالعجوزة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الاثنين، تقريرا حول افتتاح مسرح السامر بالعجوزة بعد 31 عاما من إغلاقه.

وقال كريم بيبرس، مراسل التلفزيون المصري: "عودة هذا المسرح يعبر عن عودة الروح والفن والثقافة، فالمسرح هو المكان الحقيقي لبناء الأجيال ويخرج منه الممثلون الحقيقيون، ونستطيع من خلاله بث رسالة حقيقيةة للجمهور ونبني به مجتمعات". 

ويعتبر جيل بيسلم جيل هو الشعار الأهم في افتتاح مسرح السامر منذ إغلاقه في عام 1992، وتم البدء في إعادة وتطوير المسرح في عام 2021، وتحول بشكل كبير وتصل طاقته الاستيعابية إلى 350 فرد ويسمح بالدخول لكل الجماهير بالمجان. 

المسرح يعتبر علامة من علامات الثقافة المصرية

وقال عمرو البسيوني  رئيس هيئة قصور الثقافة، إن هذا المسرح يعتبر علامة من علامات الثقافة المصرية، لأن له أهمية كبيرة عند جميع المسرحيين، وله تاريخ كبير وعريق منذ إنشائه وحتى الآن، وخرج منه عدد كبير من النجوم وله بصمة في الأقاليم، وسنعود مرة أخرى بافتتاحات وعروض كبيرة وسيكون جوهرة الثقافة الجماهيرية.

فيما قال بدر السيد مدير مسرح السامر، إن هذا المسرح كان عبارة عن أرض شاغرة منذ 31 عامًا، ولكنه سيضيف الكثير في الفترة المقبلة، فهو واحد من أكبر دور العرض الموجودة بالقاهرة، وهو متنفس لفناني الأقاليم حيث نستضيف كل عروضهم.

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