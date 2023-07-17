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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المهرجان القومى للمسرح يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدى والبحث التطبيقى

جريدة الدستور

يعلن المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي، والبحث التطبيقي في الدورة السادسة عشرة "دورة عادل إمام" التي ستنطلق خلال الفترة من 29 يوليو حتى 14 أغسطس.

 

وتكونت اللجنة من الدكتورة نجوى عانوس (رئيسا)، وعضوية  كل من: الناقد محمد الروبي، والدكتورة رانيا يحيى، ومقرر اللجنة خالد الطويلة، وتقدم للتسابق حوالي (23) مقالا نقديا، و(12) بحثا تطبيقيا، بعد استبعاد غير المطابق للشروط.

 

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح يعلن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي لجنة تحكيم مسابقة المقال النقدي والبحث التطبيقي البحث التطبيقي المقال النقدي

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