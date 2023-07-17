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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجدول الزمني لافتتاح 3 مستشفيات في قنا

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بقنا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال الإنشائية في مستشفيات نجع حمادي وأبوتشت ودشنا تمهيدًا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الصحة والسكان، خلال زيارته التفقدية لعددًا من المستشفيات بمحافظة قنا، أنه سيتم افتتاح مستشفى نجع حمادي العام في 30 من شهر سبتمبر المقبل، وافتتاح مستشفى أبوتشت في الـ30 من شهر أكتوبر المقبل، وافتتاح مستشفى دشنا المركزي في الـ30 من شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير الصحة خلال زيارته، أنه سيتم توفير كافة الأجهزة والمعدات الطبية المختلفة للمستشفيات خلال الفترة المقبلة، وذلك تمهيدًا لافتتاحها، مطالبًا المسؤولين عن تنفيذ المشروعات والأعمال الإنشائية بتقديم تقارير أسبوعية عن سير العمل.

وفي سياق آخر كان وصل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، في جولة من المُقرر أن يتفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، فضلاً عن متابعة العمل ومؤشرات الأداء ضمن حملة "100 يوم صحة".

كما أنه من المُقرر أن تشهد جولة وزير الصحة والسكان، التي يرافقه فيها، الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، المرور على عدد من المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر.

100 يوم صحة أحمد سعفان أحمد عبدالماجد أعضاء مجلس الشيوخ أعمال الإنشاء ارة الصحة

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