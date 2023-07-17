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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: توريد القمح يتخطى المستهدف بنسبة 198.3%

القمح
القمح

تواصل أجهزة محافظة أسوان، جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح وإستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 198.3%، حيث وصلت إجمالى الكميات الموردة إلى 262 ألف و 274 طن حتى الآن. 

ولفت إلى أنه تم توريد 148 ألفًا و81 طن بصوامع وشون وبناكر وهناجر المحافظة، فيما تم نقل 112 ألف و 152 طن للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة بالمحافظات الأخرى، وهو الذى توازى مع تخصيص 2940 طن للتقاوي، بينما تم إعتماد الطحن بنسبة 70 % أقماح محلية، و30 % أقماح مستورة. 

وفى نفس السياق أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين بأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تخطى نسب المستهدف، والوصول لهذا الإنجاز تواكباً مع صدور قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصرف كميات من النخالة الخشنة بمقدار 10 كجم عن كل طن قمح يتم توريده بالمواقع التخزينية بدائرة المحافظة، وهو ما ساهم فى تحفيز المزارعيين لتوريد كميات القمح بشكل أكبر. 

وأشار مدير عام التموين إلى أن هناك بعض الصوامع تم إكتمال التوريد بها حيث وصلت لأقصى سعة من الإستيعاب وهى المفالسة وإدفو ، وأيضاً بنكر إدفو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى، فيما يجرى حالياً توريد كميات القمح داخل صومعة مطحن أسوان وشونة مطحن كوم أمبو، فضلاً عن هنجر المفالسة.

كما تم توريد كميات من القمح لصوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وقوص والبلينا وسوهاج وأسيوط، وكذا توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوي بالبحيرة والعاشر من رمضان وبني سويف.

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