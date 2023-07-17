ندوة حول أهمية مشروعات تحديث نظم الرى بشرق الدلتا

تستمر وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع تطوير الري والإدارة المركزية للتوجيه المائي، بالتعاون مع عدة وزارات وهيئات، في تنفيذ خطة أعمال المشروع القومي لتحديث نظم الري بالتنقيط والرش بدلاً من الري التقليدي بالغمر، وأيضًا تشكيل روابط مستخدمي المياه لتحقيق التواصل الفعال مع المزارعين.

وفي نفس السياق، عقدت الإدارة العامة للتوجيه المائي بشرق الدلتا التابعة لوزارة الموارد المائية والري، يوم الإثنين، ندوة حول أهمية مشروعات تحديث نظم الري، إضافة إلى استعراض آليات الدعم الفني والمؤسسي للمزارعين وأعضاء مجلس إدارة رابطة دعم مؤسسي وفني لروابط مستخدمي المياه بدائرة هندسات ري قبلي وبحري السنبلاوين إدارة ري جنوب الدقهلية، تحت إشراف المهندسة فاطمة نصر، وذلك لخلق مزيد من التواصل بين المسئولين والمستفيدين والمزارعين.

كما تم استعراض أهمية التحول إلى نظم الري الحديث، وأيضًا استعراض أدوار ومسئوليات أعضاء مجلس إدارة الرابطة وفقًا للقانون 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وكذلك تجارب الروابط الإيجابية، منها "الشون" و"الصافورية"، أمام باقي الروابط في مواجهة العديد من التحديات، وفي مقدمتها مواجهة تلوث المجاري المائية، بحضور المهندس عبدالسلام الزنفلي، مدير عام ري جنوب الدقهلية.

تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل

ندوة لروابط مستخدمي المياه

كذلك، استعرضت الندوة آليات مواجهة التعديات على أملاك الري، والاستعداد لانتخابات أمين المركز وإعادة تشكيل الروابط، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، وزيادة ربحية المزارعين من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، من خلال تطبيق الري الحديث.