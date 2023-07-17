حسن عمار: كلمة الرئيس بقمة نيروبى عكست أولويات مصر للانخراط فى تنمية إفريقيا

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية بقمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي والمقامة بالعاصمة الكينية نيروبي، كشفت ما أولته الدولة المصرية من اهتمام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانخراط في دور تنموي داعم للقارة السمراء، والذي انعكس جليًا خلال رئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي في عام 2019 من خلال تحديد أولويات انطلقت من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي ولتفعيل أجندة 2063، كما عملت على تسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع احتياجات الدول والشعوب الإفريقية.

وأشار "عمار" إلى أن كلمته قدمت رؤية متكاملة عملت عليها مصر من خلال وضع أمام أعينها أهداف محددة خلال رئاستها النيباد، ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، من خلال الأولويات التي سيتم العمل عليها وبالاستفادة من الخبرات المصرية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، لاسيما وأن الدولة لا تتوانى عن توفير الدعم اللازم للدول الإفريقية الشقيقة في مسارها التنموي، كما أنها كشفت أهمية تكاتف الجهود، بما يسهم في تعزيز التعاون بين أطراف الاتحاد الإفريقي والتكتلات الاقتصادية الإفريقية، ويساعد على سرعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة.

وأكد عضو مجلس النواب أن تولي مصر رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد" لعامي 2023 و2024 يأتي في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي، ما يستوجب تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية، لافتًا إلى أن كلمة الرئيس اتسمت بوضع خارطة لدعم احتياجات الدول النامية والانتقال لتلبية المسار التنموي من خلال سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية (2024/ 2034)، لتكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها في تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية حتى عام 2034 واستمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية.

وأضاف "عمار" أن كلمة الرئيس عبرت عما تسعى إليه القيادة المصرية من جهود لتعميق التكامل الاقتصادي وبناء قدرات القارة السمراء، من خلال تأكيده أهمية تكثيف الجهود مع الشركاء الدوليين والمنظمات التمويلية لإيجاد حلول فعالة لمعالجة أزمة الديون المتراكمة، والإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وحشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلام والأمن والتنمية، والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، كما سلطت الضوء على أولوية تنمية البنية التحتية الإفريقية، ومنها مشروع الربط الملاحي بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا والطريق البري الرابط بين القاهرة وكيب تاون، وتعزيز دور القطاع الصناعي.