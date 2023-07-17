325 فرعًا وآلاف المتطوعين.. تعرف على الإمكانات التنظيمية لـ"التحالف الوطنى"

تتطلع الجمعيات والمؤسسات العمل الأهلي في مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمعات المختلفة. ومن أجل تعزيز إمكانات المجتمع المدني ودعمه خدمة المجتمع، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا يعتبر عام 2022 عامًا للمجتمع المدني. وفي هذا السياق، تم إنشاء ميثاق تحالف وطني للعمل الأهلي التنموية؛ بهدف ضمان مشاركة جميع الأطراف المتمثلة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الفائدة للمجتمعات المصرية المختلفة.

تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي

يتألف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من 34 كيانًا تنمويًا وخدميًا، ويعد الاتحاد العام للجمعيات الأهلية من بين أبرز هذه الكيانات. يضم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، بالإضافة إلى 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا. ويشتمل التحالف الوطني أيضًا على بيت الزكاة والصدقات المصري وجامعة القاهرة.

انتشار التحالف الوطني

يوجد التحالف الوطني في 27 محافظة في مصر، بما في ذلك المناطق الحدودية والنائية. على سبيل المثال، يوجد 62 جمعية شريكة في الوادي الجديد، و18 جمعية شريكة في شمال سيناء، و34 جمعية شريكة في جنوب سيناء.

ويصل التحالف إلى كافة مستويات التنظيم الإداري في مصر، حيث يمتلك أكثر من 325 مقرًا وفرعًا لمؤسساته، بالإضافة إلى أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية في 11 محافظة. كما يوجد 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية تابعة للجمعيات القاعدية، وتقدم الدعم والخدمات للمجتمع المحلي. وتقدر الجمعيات القاعدية بنحو 30 ألف جمعية، حيث تم تقنين أوضاعها بموجب القوانين المصرية.

الموارد البشرية للتحالف الوطني

يعمل في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حوالي 18600 موظف وعامل. ويتميز معظمهم بحمل المؤهلات العليا والخبرات المتنوعة في مجالات العمل الأهلي، بالإضافة إلى ذلك، يشارك حوالي 251 ألف متطوع في أنشطة التحالف الوطني خلال عام 2022، حيث بلغ إجمالي عدد ساعات التطوع 39 مليون ساعة. تم إطلاق أيضًا أكبر منصة لضم كل شباب التطوع في مصر تحت اسم "الفريق الوطني للتطوع"، وبدء برنامج تدريبي لبناء قدراتهم في 18 يناير 2023.

إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عام 2022

تم تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في إطار أنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال عام 2022، وتشمل:

توفير الخدمات الغذائية: قدم التحالف خلال تلك الفترة صناديق مواد غذائية، ولحوم، ووجبات ساخنة، وحلوى المولد، وتغذية مدرسية لحوالي 25 مليون مواطن.

تقديم الخدمات الطبية: تم تقديم خدمات طبية متقدمة وأولية لعدد 5 مليون مواطن، بما في ذلك تخصصات مكلفة مثل طب الأورام وأمراض القلب وتركيب الأطراف الصناعية.

الدعم الاجتماعي: تم تقديم مساعدات اجتماعية لعدد 20 مليون مواطن، وتشمل رعاية الأيتام وتجهيز الفتيات للزواج وتخفيف كرب الغارمات.

دعم الأسر الأكثر احتياجًا: تم توفير 39500 مشروعًا جديدًا للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف تحسين ظروفهم المعيشية.

خدمات إعادة الإعمار والإسكان: تم توفير عدد 54 ألف سكن وخدمة إعادة إعمار المنازل للمتضررين.

القوافل الطبية والاجتماعية: نظم التحالف 17 قافلة طبية واجتماعية، وخدم أكثر من 400 ألف مواطن.

الزراعة والتنمية الريفية: تمت زراعة 150 ألف فدان من القمح في 8 محافظات، بمشاركة 100 ألف من صغار الفلاحين.

تم تمويل جميع هذه الأنشطة بتمويل ذاتي من أموال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولم يتم الحصول على أي دعم نقدي من الحكومة. بل على العكس، تم دعم المستشفيات الحكومية بمبلغ 160 مليون جنيه من أموال مؤسسات التحالف الوطني.

كما قدم التحالف الدعم للحكومة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة عدد الأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة إلى 5 ملايين أسرة، بتكلفة تزيد على 2.2 مليار جنيه سنويًا.

تتمثل قوة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنظيمه الفعال وتعددية كياناته وانتشاره في مختلف المحافظات المصرية. ومن خلال جهوده وإنجازاته في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، يساهم التحالف في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.