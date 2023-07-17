إحالة 72 مخالفة تموينية بالمنصورة والسنبلاوين وأجا وبلقاس للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحال بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 72 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



من جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بلقاس وأجا ومنية النصر وميت سلسيل والمنصورة والسنبلاوين والجمالية وتمى الأمديد، وأن المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 1 محضر تجميع بطاقات عدد (46 بطاقة) و1 محضر انتهاء من الإنتاج و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش و12 محضر عدم مطابقة للمواصفات و21 محضر نقص وزن و24 محضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر عدم وجود شهادة صحية و8 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى (سجائر) و1 محضر سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 300 علبة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

