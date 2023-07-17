عاطف عبد اللطيف: الطيران يمثل 50٪؜ من عوامل نجاح صناعة السياحة

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف إن السياحة المصرية تنتظر مستقبلاً واعداً جداً خلال الفترة المقبلة، وتتوقع زيادة في أعداد السياح من مختلف الدول للاستمتاع بجوها ومدنها السياحية المتميزة وتنوع أنواع السياحة بين شاطئية وترفيهية وأثرية ورياضية وغيرها.

وأشار عاطف عبد اللطيف في تصريحات صحفية خاصة إلى أن عنصر الطيران يمثل 50% من عوامل نجاح صناعة السياحة في مصر، وأن وجود خطوط ورحلات طيران بأسعار مميزة إلى الوجهات المختلفة التي تستهدف جذب السياح إلى مصر يعد أمرًا مهمًا. كما أكد ضرورة توفير رحلات طيران داخلي بشكل مكثف بين المدن السياحية، مثل تكثيف الطيران الداخلي بين شرم الشيخ والأقصر وأسوان، وتوفير رحلات من القاهرة إلى مرسى علم ومن مرسى علم إلى الغردقة وشرم الشيخ، حتى يستطيع السائح التنقل بشكل سهل وسريع بين المدن السياحية ولا يضيع وقته.

وأشار إلى أنه بسبب عدم وجود رحلات مباشرة بين الأقصر وشرم الشيخ، على سبيل المثال، فإن الرحلة التي تستغرق نصف ساعة بالطيران المباشر تصل إلى 8 ساعات في حالة السفر بالبر أو الطيران من شرم الشيخ إلى القاهرة والترانزيت ثم السفر من القاهرة إلى الأقصر، وهذا يؤثر بالسلب على رغبة السائح في قضاء وقت أطول في مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية.

وأكد أن كل هذا سيصب في مصلحة تقوية طيران الترانزيت في مصر وسياحة الترانزيت، التي يجب أن نضع خطة عمل لها، ليكون مطار القاهرة هو قبلة وجهات رحلات الطيران المختلفة الترانزيت والانتقال منه إلى الوجهات المتعددة.