خبير: الإسكندرية المقصد السياحى الأقدم فى مصر.. والدولة تعمل على تطويره

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إن الإسكندرية مدينة وجدت قبل الميلاد، إذ أنشأها الإسكندر الأكبر قبل الميلاد، ويبلغ عمرها أكثر من 2000 عام، موضحا أنها تعد المقصد السياحي الأقدم في مصر الذي يجمع بين الترفيه والثقافة، منوها إلى أن مدينة الأقصر قديمة منذ أيام الفراعنة، ولكنها ثقافية بشكل أكبر.

وأضاف الخبير السياحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإسكندرية تجمع بين حضارات كثيرة كانت موجودة على أرضها، فضلا عن أن شاطئ الإسكندرية من أجمل شواطئ البحر الأبيض بلا منازع.

- خبير سياحي: الدولة تطبق عناصر السياحة المستدامة بالإسكندرية بشكل ملحوظ وتسعى لتطويرها

وأوضح فاروق، أن الدولة المصرية تعي أهمية مدينة الإسكندرية، ولذا تطبق عناصر السياحة المستدامة بالإسكندرية بشكل ملحوظ وتسعى لتطويرها.