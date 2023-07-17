ضبط 3 متهمين بسرقة غرفة كهرباء بمدينة 15 مايو

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" دون ترخيص، ملك وقيادة أحدهم، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهم (كمية من أسلاك النحاس- عدد 4 قواعد- 4 مسامير نحاس- 2 مطرقة- 2 عتلة- رافع يدوى- 2 مفتاح- فرد خرطوش- طلقتان لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة ميكروباص وبحوزتهم كمية من المسروقات، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بسرقتها من داخل غرفة كهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.