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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بسرقة غرفة كهرباء بمدينة 15 مايو

ارشيفية
ارشيفية

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" دون ترخيص، ملك وقيادة أحدهم، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهم (كمية من أسلاك النحاس- عدد 4 قواعد- 4 مسامير نحاس- 2 مطرقة- 2 عتلة- رافع يدوى- 2 مفتاح- فرد خرطوش- طلقتان لذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل غرفة كهرباء باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة ميكروباص وبحوزتهم كمية من المسروقات، وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بسرقتها من داخل غرفة كهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

15 مايو اتخاذ الإجراءات أجهزة الأمنية استخدام الأدوات التحقيق المسروقات

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