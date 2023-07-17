"إكسترا نيوز" ترصد رؤية مصر للمحاور المستقبلية للتعامل مع التحديات المناخية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول رؤية مصر للمحاور المستقبلية للتعامل مع التحديات المناخية.

رؤية مصر للمحاور المستقبلية للتعامل مع التحديات المناخية:

توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع لمشروعات وبرامج مؤثرة لخفض الانبعاثات.

تيسير النفاذ للطاقة المتجددة.

صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجالات.

التركيز على مبدأي العدالة والإنصاف.

مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

تجنب الإجراءات الأحادية ذات التأثير المباشر على تدفقات التجارة الدولية.

تحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار وتمويل التكيف.

الاعتراف بما تتحمله الدول الأفريقية من تكلفة لدعم مجتمعاتها في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.

تعزيز التعاون الإقليمي لضمان تطوير قدرات الحفاظ على النظم البيئية المشتركة.

ضمان الاستفادة المتكاملة بين الدول واحتواء أي آثار سلبية عابرة للحدود.

توفير البيئة الدولية الداعمة واللازمة للتنفيذ وبصفة خاصة التمويل الميسر والمناسب.

ضمان التناغم مع الملكية الوطنية وألا يؤدي ذلك إلى خفض التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.

التعامل الفعال مع تحدي المديونية وارتفاع تكلفة التمويل.

اللجوء للحلول المبتكرة مثل آليات تبادل الديون ومراجعة وشطب الرسوم والفوائد الإضافية.