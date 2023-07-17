إنجاز جديد يبحث عنه المصريون.. أبرز المعلومات عن البنوك الرقمية

طفرة جديدة تشهدها مصر خلال المرحلة القادمة، بعد اقتراب خطوة جديدة لترخيص البنوك الرقمية، والتي أعلن البنك المركزي شروطها منذ أيام..

ويطال التحوّل الرقمي المعاملات المصرفية لتقضي على أوقات الانتظار داخل البنوك أثناء إنهاء المعاملات.. القصة نُلخصها في سطور: