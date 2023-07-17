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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إنجاز جديد يبحث عنه المصريون.. أبرز المعلومات عن البنوك الرقمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

طفرة جديدة تشهدها مصر خلال المرحلة القادمة، بعد اقتراب خطوة جديدة لترخيص البنوك الرقمية، والتي أعلن البنك المركزي شروطها منذ أيام..

ويطال التحوّل الرقمي المعاملات المصرفية لتقضي على أوقات الانتظار داخل البنوك أثناء إنهاء المعاملات.. القصة نُلخصها في سطور:

  • البنوك الرقمي هي بديل متطور للبنوك التقليدي، وتوفر خدمات أكبر.
  • يُمكنها الوصول للعملاء بسهولة عن طريق الاستهداف عبر الإنترنت.
  • يتوقع خبراء أن تحقق طفرة كبيرة في السوق المصرفي.
  • تعمل على مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية.
  • تواكب الطفرة التكنولوجية في السوق المصرفية العالمية.
  • يُمكنك أن تصبح عميلًا في البنك الرقمي بسهولة.
  • عن طريق تحميل تطبيق عبر هاتفك، وفتح حساب بسهولة.
  • 6 بنوك تعمل في مصر؛ تقدمت بطلبات لتأسيس بنوك رقمية.
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