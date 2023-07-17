جامعة سوهاج وهيئة أمديست يتابعان خطوات البرنامج الزمني لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة

استقبلت جامعة سوهاج، الدكتورة دينا محسن نائب مدير برنامج منح الجامعات الحكومية (هيئة أمديست الأمريكية) حيث كان في استقبالها الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد اللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بحضور المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة والدكتور طارق زكي موسي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، والمهندس عادل محمود من الإدارة الهندسية.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تسعى لتوفير أفضل سبل العناية بالطلاب ذوي الإعاقة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة والمساندة لهؤلاء الطلاب من خلال منحهم فرص متقاربة من التعليم والمعرفة، وذلك تطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وقال الدكتور حسان النعماني، إنه تم خلال الاجتماع متابعة خطوات البرنامج الزمني لتفعيل بنود برتوكول التعاون بين الجامعة وهيئة أمديست الأمريكية لإنشاء مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة، ومناقشة ما تم تنفيذه خلال عام مضى علي توقيع برتوكول التعاون، مضيفاً ان المركز يعتبر إضافة كبيرة للجامعة وخطوة مهمة نحو دمج الطلاب ذوي الاعاقه مع أقرانهم من الأسوياء.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، خلال الاجتماع أن قطاع شئون الطلاب يقدم كافة أوجه الدعم لهؤلاء الطلاب كرسالة واجبة التحقيق تجاه أبنائنا من ذوي الإعاقة.

وفي كلمتها أوضحت الدكتور دينا محسن، التطور التاريخي لإنشاء مراكز خدمة الطلاب ذوي الاعاقة بالجامعات المصرية وذكرت الدور المؤسسي لهذة المراكز في تقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة وتطبيق دليل الإجراءات والسياسات المنظمة بداية من التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المنظمة لسير العملية التعليمية، وأكدت علي ان هيئة امديست الامريكية سوف تقوم بتزويد المركز فور الانتهاء من البنية التحتية بكل الاحتياجات التي تضمن سلامة تشغيل المركز لتقديم الخدمات المتكاملة للطلاب ذوي الإعاقة.