وكيل تعليم مطروح يوجه باستثمار الإجازة الصيفية لاكتشاف المواهب الفنية

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تدريبات فريق كورال المديرية خلال الإجازة الصيفية تحت إشراف إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية بالقاعة الصغرى بديوان عام تعليم مطروح.

جاء ذلك بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي

وأشاد وكيل تعليم مطروح بمجهودات موجه عام المادة وموجهى ومعلمي الموسيقي في تطوير أداء فريق الكورال وإدخال عناصر طلابية جديدة بالفريق تتحلى بالموهبة الفنية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه وجه موجهي عموم الأنشطة التربوية بضرورة استثمار الإجازة الصيفية لانتقاء الطلاب الذين لديهم الموهبة الفطرية واكتشاف المواهب الفنية.

تدريبات فريق كورال

تدريبات فريق كورال

تدريبات فريق كورال

تدريبات فريق كورال

تدريبات فريق كورال