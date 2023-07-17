ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يوجه باستثمار الإجازة الصيفية لاكتشاف المواهب الفنية

تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال

تابع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تدريبات فريق كورال المديرية خلال الإجازة الصيفية تحت إشراف إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية بالقاعة الصغرى بديوان عام تعليم مطروح.

جاء ذلك بحضور هدى إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي

وأشاد وكيل تعليم مطروح بمجهودات موجه عام المادة وموجهى ومعلمي الموسيقي في تطوير أداء فريق الكورال وإدخال عناصر طلابية جديدة بالفريق تتحلى بالموهبة الفنية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه وجه موجهي عموم الأنشطة التربوية بضرورة استثمار الإجازة الصيفية لانتقاء الطلاب الذين لديهم الموهبة الفطرية واكتشاف المواهب الفنية.

تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
تدريبات فريق كورال
الأنشطة التربوية الاجازة الصيفية تعليم مطروح محافظة مطروح وكيل تعليم مطروح

الأكثر قراءة

مصرع 6 وإصابة 4 فى انهيار عقار سكنى بحدائق القبة

المتهم بقتل "أيمن سويكر" يصل مقر محاكمته في الفيوم

إحالة سيدة للمحاكمة لسرقتها مشغولات ذهبية وبيعها فى الصاغة

حبس 4 متهمين بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة

تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يومًا

استمرار حبس المتهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال