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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكندوز بـ330 جنيهًا والجملى بـ220.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

لحوم بلدية
لحوم بلدية

شهدت أسعار اللحوم المحلية، اليوم الإثنين، استقرارًا في الأسواق، وسجلت أسعار لحم البقر الكندوز في محلات الجزارة ما بين 330 و350 جنيهًا للكيلو، وفيما يتعلق باللحم الجملي سجلت الأسعار ما بين 220 و250 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار لحم الضأن ما بين 340 و380 جنيهًا.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ "آمان" ما بين 220 و250 جنيهًا، وبلغت أسعار اللحوم السودانية في منافذ وزارة التموين 195 جنيهًا، كما بلغت أسعار اللحم المفروم المستورد في منافذ الشركة الوطنية 170 جنيهًا للكيلو، وتم تسجيل أسعار اللحوم الهندية بقيمة 200 جنيهًا.

وتراوحت أسعار البتلو البلدي ما بين 380 و450 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار ريش الضأن ما بين 380 و420 جنيهًا، وتراوحت أسعار اللحم المفروم البلدي ما بين 240 و300 جنيهًا للكيلوجرام. كما تراوحت أسعار السجق البلدي ما بين 240 و300 جنيه، وبلغت أسعار السجق المستورد 110 جنيهات للكيلو، وأسعار اللحم المفروم الجملي 300 جنيه.

الكندوز البقري ب330والجملي ب220 أسعار اللحوم الاسواق

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