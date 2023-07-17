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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل 5 سنوات بعد انزلاق قدمه فى الترعة بسوهاج

جثة طفل
جثة طفل

لقى طفل مصرعه غرقا بعدما انزلقت قدماه بالترعة المجاورة لمنزله، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بغرق طفل بترعة الكريعي بناحية فزارة بدائرة مركز المراغة وتم انتشال الجثة بمعرفة وحدة الإنقاذ النهري.

 وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين غرق الطفل "صلاح. ا. ا. م"، 5 سنوات ويقيم بذات الناحية وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.

 وبسؤال ذويه أفاد والده المدعو، "أحمد. ا. م. ع"، سن 41 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته  ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

5 سنوات إدارة البحث الجنائي الدراجة الدم الطبي المراغة المركزى

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