مصرع 6 وإصابة 4 فى انهيار عقار سكنى بحدائق القبة
شهدت منطقة حدائق القبة، صباح اليوم الإثنين، انهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق بمنطقة حدائق القبة مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 4 آخرين.
وتلقت الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا، يفيد بسقوط عقار مكون من 4 طوابق بشارع شارع مكاوي بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 6 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب 4 آخرون وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.
وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.