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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج 15 يومًا

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بممارسة النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد عن طريق الكيان الوهمي.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية- على خلاف الحقيقة- بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبحوزته "كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة- مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية- مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية، والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية- مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- دفاتر استلام نقدية- هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج".

اتهامه استقطاب الضحايا استكمال الدراسة استيلاء على أموال الاحتيال على المواطنين الاستيلاء علي أمواله

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