عمد الدين حسين لـ القاهرة الإخبارية": يوجد سباق بين الدول الأفريقية لتحقيق التنمية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه يوجد سباق بين محاولات العديد من الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر لتحقيق التنمية واللحاق بالحد الأدنى لمقومات العصر ومحاولة التغلب على المشاكل والتحديات الكثيرة التي تواجه القارة، وبين مسار آخر يتمثل في الحروب والصراعات الأهلية في أكثر من مكان.

وتساءل خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، كيف يمكن للدول الأفريقية مواجهة الأزمات التي تعصف بكل عمليات التنمية في ظل وجود صراع عرقي أو طائفي يلتهم الأخضر واليابس ويعيدها عشرات السنوات للخلف ويضر بدول الجوار كذلك كما هو الحال بالسودان.

قضية الديون وحديث الرئيس عنها

وتابع، أن مصر وبعض الدول الأفريقية تقوم بجهود كبيرة جدًا من أجل وضع القطار الأفريقي على المسار الصحيح السليم وتواجه تحديات كثيرة صعبة مثل قضية المناخ وقضية الديون والتي أشار إليها الرئيس السيسي في كلمته وأشارت إليها أغلب الكلمات، وهو كيف يتعامل المجتمع الدولي مع إفريقيا بما تستحقه خاصة أنها لا تتسبب في 3 أو 4% في الانبعاثات الحرارية.